Juventus-Inter: brutto gesto di Conte, dito medio ad Agnelli (VIDEO) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) brutto gesto di Antonio Conte verso Andrea Agnelli all'Intervallo di Juventus-Inter, gara valevole per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2020/2021, terminata 0-0 con il passaggio del turno dei padroni di casa. Il tecnico nerazzurro, mentre si incamminava verso il tunnel degli spogliatoi, ha indirizzato il dito medio verso il presidente bianconero. Da lì sarebbe partito il battibecco con la risposta del numero uno del club torinese. SportFace.

