Highlights e gol Caen-PSG 0-1: Coppa di Francia 2020/2021 (VIDEO) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Gli Highlights con le azioni salienti di Caen-Paris Saint Germain, match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa di Francia 2020-21. Allo Stade Michel d’Ornano i parigini vincono per 0-1 grazie alla rete dell’italiano Moise Kean, a segno al 49° minuto su assist di Neymar. Un gol che vale la qualificazione al turno successivo in una gara lottata fino all’ultimo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Glicon le azioni salienti di-Paris Saint Germain, match valevole per i trentaduesimi di finale delladi-21. Allo Stade Michel d’Ornano i parigini vincono per 0-1 grazie alla rete dell’italiano Moise Kean, a segno al 49° minuto su assist di Neymar. Un gol che vale la qualificazione al turno successivo in una gara lottata fino all’ultimo. SportFace.

