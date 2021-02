**Governo: Orlando, 'fase eccezionale, non credo potrà essere lunghissima'** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io penso che noi dobbiamo spiegare bene questo passaggi anche a nostri elettori dicendo che è un passaggio stretto che faremo insieme se ci saranno le condizioni politiche" di programma come è emerso anche "dal confronto" con Draghi. "Circoscritto e dettato da un carattere eccezionale. Se ci saranno questi elementi, si potrà gestire una fase che non potrà comunque essere lunghissima a meno che l'evoluzione di Salvini non sia irreversibile e porti la Lega ad essere il partito popolare italiano". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, a Porta a Porta. "Tra gli elementi che vanno tenuti in considerazioni c'è il rapporto di Salvini con il Ppe e i suoi soci di oggi che sono i sovranisti perchè noi dovremo spiegare a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Io penso che noi dobbiamo spiegare bene questo passaggi anche a nostri elettori dicendo che è un passaggio stretto che faremo insieme se ci saranno le condizioni politiche" di programma come è emerso anche "dal confronto" con Draghi. "Circoscritto e dettato da un carattere. Se ci saranno questi elementi, sigestire unache noncomunquea meno che l'evoluzione di Salvini non sia irreversibile e porti la Lega adil partito popolare italiano". Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea, a Porta a Porta. "Tra gli elementi che vanno tenuti in considerazioni c'è il rapporto di Salvini con il Ppe e i suoi soci di oggi che sono i sovranisti perchè noi dovremo spiegare a ...

