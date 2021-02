Governo: Conte, 'se fossi iscritto a Rousseau voterei sì a Draghi' (2) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - A chi gli chiede poi se nutra dei dubbi su un Governo con una maggioranza variegata e con la Lega al suo interno, "c'è un presidente incaricato - risponde - aspetto a dare queste dichiarazioni, non sarebbe corretto". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Adnkronos) - A chi gli chiede poi se nutra dei dubbi su uncon una maggioranza variegata e con la Lega al suo interno, "c'è un presidente incaricato - risponde - aspetto a dare queste dichiarazioni, non sarebbe corretto".

