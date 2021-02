Gazzetta: Adl è deluso dai soldi spesi nel Bari senza risultati. Carrera per lui è l’uomo della svolta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport commenta la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina del Bari a Massimo Carrera. Quello che ieri abbiamo definito un segnale di risveglio del presidente del Napoli. Il quotidiano sportivo scrive che il patron è stato spinto da due input. Innanzitutto quello di “ripartire con un tecnico non più giovane, oggi Massimo 56 anni, ma molto motivato e voglioso di farsi largo nell’universo calcistico italiano, e offrire alla platea barese una faccia conosciuta, di cui fidarsi”. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, insomma, “hanno cercato l’uomo della svolta“. Perché i De Laurentiis hanno investito un bel po’ di quattrini nella squadra pugliese. “Oltre una decina di milioni nella passata stagione. Decisamente meno quest’anno, condizionato dal Covid e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ladello Sport commenta la scelta di Aurelio De Laurentiis di affidare la panchina dela Massimo. Quello che ieri abbiamo definito un segnale di risveglio del presidente del Napoli. Il quotidiano sportivo scrive che il patron è stato spinto da due input. Innanzitutto quello di “ripartire con un tecnico non più giovane, oggi Massimo 56 anni, ma molto motivato e voglioso di farsi largo nell’universo calcistico italiano, e offrire alla platea barese una faccia conosciuta, di cui fidarsi”. Aurelio De Laurentiis e il figlio Luigi, insomma, “hanno cercato“. Perché i De Laurentiis hanno investito un bel po’ di quattrini nella squadra pugliese. “Oltre una decina di milioni nella passata stagione. Decisamente meno quest’anno, condizionato dal Covid e ...

napolista : Gazzetta: Adl è deluso dai soldi spesi nel #Bari senza risultati. #Carrera per lui è l’uomo della svolta L’arrivo d… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Polveriera Napoli: gelo ADL-Giuntoli e alcuni calciatori contro Gattuso per due motivi - infoitsport : Gazzetta: polveriera Napoli. Gelo tra Adl e Giuntoli. Alcuni giocatori contro Gattuso - infoitsport : Gazzetta - Polveriera Napoli, gelo ADL-Giuntoli: alcuni giocatori contro Gattuso per due motivi - infoitsport : Gazzetta - Polveriera Napoli: gelo ADL-Giuntoli e alcuni calciatori contro Gattuso per due motivi -