Finale Prada Cup 2021 in TV | orari | calendario e differita

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Luna Rossa torna in acqua per sfidare l’imbarcazione inglese di Ineos nelladellaCup. James Spithill e Max Sirena dovranno offrire la loro migliore prestazione possibile per spingere Luna Rossa davanti a Britannia, dopo il cappotto subito durante le sfide dei round robin. Si profila una sfida avvincente tra le due imbarcazioni che più hanno impressionato fino a questo momento. I favori del pronostico non possono essere che per Ineos, capace di migliorare le proprie performance in maniera esponenziale dopo le prime disastrose regate. Questo però non significa che il sogno di Patrizio Bertelli sia destinato a svanire: raggiungere i campioni di New Zealand per l’atto conclusivo della Coppa America di quest’anno non è impossibile, soprattutto se l’upgrade ammirato contro gli americani in semi...