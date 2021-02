Covid-19. La Ugl Catania chiede priorità nei vaccini anche per gli esaminatori della Motorizzazione civile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è grande preoccupazione tra i tecnici esaminatori della Motorizzazione civile di Catania che, nei giorni scorsi, hanno inviato un appello all’assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone perché si possa attivare con urgenza, con il collega delegato alla Salute Ruggero Razza, per l’inserimento della categoria tra quelle prioritarie nella campagna di vaccinazione. “Dopo la ripartenza delle ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) C’è grande preoccupazione tra i tecnicidiche, nei giorni scorsi, hanno inviato un appello all’assessore regionale delle Infrastrutture Marco Falcone perché si possa attivare con urgenza, con il collega delegato alla Salute Ruggero Razza, per l’inserimentocategoria tra quelle prioritarie nella campagna di vaccinazione. “Dopo la ripartenza delle ... L'articolo UGL SICILIA.

