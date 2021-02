Coppa Italia, Sofia Goggia: “Tiferò Atalanta in finale, non la Juventus” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Saranno Atalanta e Juventus a giocarsi la finale della Coppa Italia 2020/2021. Una partita sicuramente speciale per Sofia Goggia, bergamasca ma anche nota tifosa bianconera. La sciatrice azzurra, ferma ai box a causa dell’infortunio che l’ha costretta a saltare il Mondiale di Cortina, ha voluto svelare la sua preferenza su Twitter: “Ci tengo a precisare che nella finale Atalanta-Juve Tiferò Atalanta!” scrive la campionessa olimpica della discesa libera. Il tweet di Sofia Goggia Ci tengo a precisare che nella finale Atalanta – Juve Tiferò @Atalanta BC ! #supportthelocals #lamagliasudatasempre — ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sarannoa giocarsi ladella2020/2021. Una partita sicuramente speciale per, bergamasca ma anche nota tifosa bianconera. La sciatrice azzurra, ferma ai box a causa dell’infortunio che l’ha costretta a saltare il Mondiale di Cortina, ha voluto svelare la sua preferenza su Twitter: “Ci tengo a precisare che nella-Juve!” scrive la campionessa olimpica della discesa libera. Il tweet diCi tengo a precisare che nella– JuveBC ! #supportthelocals #lamagliasudatasempre — ...

