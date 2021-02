Conte e il dito medio fatto due volte | ecco perché la Juve non ci sta

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) C'è un momento in cui per lantus i normali fatti di campo sono entrati in un'altra dimensione: ilrivolto all'intervallo da Antonioverso la zona della panchina bianconera e di ...

capuanogio : Ricapitolando, le “fonti #Juventus” non avevano raccontato balle sul dito medio di #Conte e quella di #Agnelli è st… - tancredipalmeri : Ecco l’immagine del dito medio di Conte. Immagine diffusa da giornalisti vicini alla Juventus. Ma da dove arriva… - forumJuventus : #JuveInter Agnelli sbotta a fine partita con Conte dopo il gestaccio del tecnico verso la panchina bianconera ??… - CazzaMichele : RT @massimozampini: 'Antonio Conte avrà anche commesso l'errore di rispondere con quel dito medio a fine primo tempo, ma è stata la reazion… - juve_grecchi : RT @Jurgen__K: Il dito medio come un Sarri qualsiasi. Antò che finaccia. #Conte #JuventusInter -

Il presidente bianconero avrebbe insultato, pesantemente, Antonio, reo di aver mostrato ilmedio alla panchina bianconera al termine della prima frazione di gioco (scena immortalata da più ...Prima con Bonucci, poi con Agnelli:- beccato dal suo ex giocatore dopo aver protestato per una caduta di Lautaro in area - fa ilmedio a fine primo tempo e, al triplice fischio, avrebbe ...petizione per rimuovere la stella dello Stadium Tifosi della Juventus inferociti con Antonio Conte dopo il dito medio esibito dal tecnico alla dirigenza bianconera nel corso di Juve-Inter. Così in ...Il botta e risposta nel corso di Juventus-Inter, cosa prevede la legge Melandri e chi produce e detiene le immagini che hanno fatto il giro del mondo ...