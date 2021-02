Gazzetta_it : #Biahtlon, Mondiali: la staffetta azzurra con #Wierer e #Vittozzi è sesta, oro alla #Norvegia -

Arriva forte dell'argento conquistato all'ultima rassegna iridata di Anterselva e del bronzo vinto ai Giochi 2018. Ma nella gara d'apertura deidi Pokljuka (Slovenia) la staffetta mista italiana non va oltre il 6° posto dietro alla Norvegia (oro), l'Austria (argento), la Svezia (bronzo), l'Ucraina e la Francia.Biathlon, Mondiali Pokljuka 2021: Norvegia vince la staffetta mista, Italia sesta. I risultati e la classifica finale ...non arriva una medaglia nella prima giornata dei Mondiali di biathlon a Pokljuka in Slovenia per Lisa Vittozzi. La staffetta mista azzurra arrivava da due podi iridati di fila, ieri ad affossare ...