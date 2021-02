Aborto, ora anche in Abruzzo il centrodestra vuole limitare l’accesso alla Ru486: “Meglio somministrarla in ospedale che nei consultori” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo le Marche, ora anche l’Abruzzo a guida centrodestra si schiera contro il nuovo protocollo del ministero della Salute sull’Aborto farmacologico che ha autorizzato la somministrazione della pillola Ru486 pure nei consultori. La Regione del governatore Marco Marsilio, in quota Fratelli d’Italia, ha inviato a tutte le Asl del territorio una circolare in cui c’è una “forte raccomandazione” affinché “l’interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari“. In calce al documento ci sono le firme dell’assessora alla Sanità Nicoletta Verì e del Dg Claudio D’Amario. “È un provvedimento a favore delle donne”, sostiene Verì. “Penso che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo le Marche, oral’a guidasi schiera contro il nuovo protocollo del ministero della Salute sull’farmacologico che ha autorizzato la somministrazione della pillolapure nei. La Regione del governatore Marco Marsilio, in quota Fratelli d’Italia, ha inviato a tutte le Asl del territorio una circolare in cui c’è una “forte raccomandazione” affinché “l’interruzione farmacologica di gravidanza con utilizzo di mefipristone e prostaglandine sia effettuata preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso ifamiliari“. In calce al documento ci sono le firme dell’assessoraSanità Nicoletta Verì e del Dg Claudio D’Amario. “È un provvedimento a favore delle donne”, sostiene Verì. “Penso che le ...

LorenzoRossi29 : RT @fattoquotidiano: Aborto, ora anche in Abruzzo il centrodestra vuole limitare l’accesso alla Ru486: “Meglio somministrarla in ospedale c… - VanessaCorini : RT @fattoquotidiano: Aborto, ora anche in Abruzzo il centrodestra vuole limitare l’accesso alla Ru486: “Meglio somministrarla in ospedale c… - fattoquotidiano : Aborto, ora anche in Abruzzo il centrodestra vuole limitare l’accesso alla Ru486: “Meglio somministrarla in ospedal… - piacereangela : RT @respiridicarta: Aborto e identità di genere no, però l'ora di religione è intoccabile. L'ignoranza regna sovrana. - laparisienne11_ : RT @respiridicarta: Aborto e identità di genere no, però l'ora di religione è intoccabile. L'ignoranza regna sovrana. -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto ora Morte di stato in Virginia

Ora, come spesso succede, i cosiddeti siti che si fregiano di ristabilire i fatti facendo le pulci ... una volta partorito (quindi non si tratta neanche più di aborto), le sorti dell'infante, cioè se ...

Un aiuto per mantenere 'dritto il timone'

...toni aggressivi che rivedo purtroppo in altri giornali che in passato ho apprezzato ma che ora non ... Non viene menzionato l'aborto! Dove sta il diritto dei bambini, come l'ottimo Gandolfini che ...

Aborto, ora anche in Abruzzo il centrodestra vuole limitare l’accesso alla Ru486: “Meglio… Il Fatto Quotidiano Aborto colposo, il pm: «La ginecologa va assolta»

SASSARI. Per la Procura di Sassari, che nel 2013 aveva aperto un’inchiesta, la morte del feto di una giovane paziente di Sassari era stata determinata dalla negligenza, imprudenza e imperizia di una g ...

GF VIP 5, Stefania Orlando e quel segreto che non ha mai rivelato

Stefania Orlando, il dramma silenzioso della showgirl intenerisce i fan ma lei sceglie di non parlarne. Ecco di cosa si tratta.

, come spesso succede, i cosiddeti siti che si fregiano di ristabilire i fatti facendo le pulci ... una volta partorito (quindi non si tratta neanche più di), le sorti dell'infante, cioè se ......toni aggressivi che rivedo purtroppo in altri giornali che in passato ho apprezzato ma chenon ... Non viene menzionato l'! Dove sta il diritto dei bambini, come l'ottimo Gandolfini che ...SASSARI. Per la Procura di Sassari, che nel 2013 aveva aperto un’inchiesta, la morte del feto di una giovane paziente di Sassari era stata determinata dalla negligenza, imprudenza e imperizia di una g ...Stefania Orlando, il dramma silenzioso della showgirl intenerisce i fan ma lei sceglie di non parlarne. Ecco di cosa si tratta.