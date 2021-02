Una falsa che piange per nulla Secondo me Ruta asfaltata | cosa sa Malgioglio

(Di martedì 9 febbraio 2021) "Sono stato per anni su quella poltrona. Ma adesso parlo io. Faccio l'opinionista": Cristianosenza freni. Così asfalta Maria Teresa, reduce da 21 nomination al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, con la lacrima facile ed in presa ad una crisi di nervi. "Maria Teresapenso che sia la più grande stratega che ha avuto il Grande Fratello, possiamo dire. È talmente straordinaria che appena esce deve aprire una scuola di recitazione", dice la Malgy. E poi continua: "Lei è stratega perchécon il niente, si emoziona, è una grande attrice. Penso sempre che se ci fosse Almodovar o Ozpetek la scritturerebbero: lei potrebbe anche vincere il GF". Ma laresta senza fiato. "Non so che dire, ...

AndreaMarcucci : L’appoggio esterno del PD è una falsa notizia. La nostra posizione e le nostre priorità sono note. Se la Lega cambi… - wecantpwkvol6 : @AndriuloMarika Tipo che Giulia è una falsa? Perché ha guardato cosa c’è sotto il piramidale in vista della puntata… - moltomiogenere_ : RT @vincycernic95: Mtr è talmente falsa e paracula che appena Tommaso disse di aver nominato Stefania gli disse che aveva fatto una cazzata… - edoardotwitta : RT @vincycernic95: Mtr è talmente falsa e paracula che appena Tommaso disse di aver nominato Stefania gli disse che aveva fatto una cazzata… - ellison_debarre : RT @Tristan__esdpv: Buongiorno, nomino Maria Teresa perché respira e questa la vedo una cosa molto falsa e una mossa da stratega. -

Ultime Notizie dalla rete : Una falsa

l'Adige

... solo formalmente intestata adcosiddetta "testa di legno", con sede a Vignola, ha ... in concreto, non sono mai stati nella disponibilità dellaazienda agricola al punto che i legittimi ...L'unico obiettivo è la subdola ricerca dei punti deboli del suo avversario per poter costruirci sopranarrazione con il solo scopo di distruggergli la vita, come quando riesci a sconfiggere ...I Carabinieri del Radiomobile scoprono un centro per il confezionamento di sostanze stupefacenti in un appartamento nel centro storico, gestito da due giovani. Arrestato un pregiudicato albanese, in p ...Un delitto impunito troverà risoluzione nelle prossime puntate italiane di Una Vita: grazie all’aiuto del “promesso sposo” Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riusc ...