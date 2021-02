Tre squalificati per Bologna-Benevento: Strega, occhio ai gialli (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice Sportivo ha fermato tre giocatori in vista di Bologna-Benevento, sfida in programma venerdì sera allo stadio Dall’Ara. Sono infatti arrivati i provvedimenti ormai annunciati nei confronti dei giallorossi Ionita e Improta, ai quali va aggiungersi il rossoblu Svanberg. Per il Benevento l’attenzione ai cartellini deve comunque restare altissima, visto che l’elenco dei diffidati è ancora nutrito con ben quattro elementi a rischio. Sotto la lente d’ingrandimento soprattutto i difensori, visto che alla prossima sanzione scatterà lo stop di un turno per Glik, Barba e Foulon. Anche il centrocampista Dabo dovrà stare attento: in caso di giallo il giudice sportivo provvederà a fermare anche lui. Gli altri squalificati per la terza di ritorno sono Amrabat della Fiorentina, Badelj del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice Sportivo ha fermato tre giocatori in vista di, sfida in programma venerdì sera allo stadio Dall’Ara. Sono infatti arrivati i provvedimenti ormai annunciati nei confronti dei giallorossi Ionita e Improta, ai quali va aggiungersi il rossoblu Svanberg. Per ill’attenzione ai cartellini deve comunque restare altissima, visto che l’elenco dei diffidati è ancora nutrito con ben quattro elementi a rischio. Sotto la lente d’ingrandimento soprattutto i difensori, visto che alla prossima sanzione scatterà lo stop di un turno per Glik, Barba e Foulon. Anche il centrocampista Dabo dovrà stare attento: in caso di giallo il giudice sportivo provvederà a fermare anche lui. Gli altriper la terza di ritorno sono Amrabat della Fiorentina, Badelj del ...

TicinoGazzetta : Tre squalificati in Super League - sportli26181512 : Fiorentina-Inter, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: La 21^ giornata di Serie A inizia al Franchi, o… - fortumatt : Rischio di giocare in 10: in attacco ho Ibra, Rebic, Berardi, gli altri tre rotti/squalificati. Meglio attacco a 2… - aledibbbb : @FootballAndDre1 Infatti a Udine non ci hai manco vinto... e devi stare a pensare a queste cose? Ma che hanno il gi… - msn_italia : Coppa Italia, tre squalificati -

Ultime Notizie dalla rete : Tre squalificati Per Conte non è solo una partita: dal turnover rischioso di Pirlo al jolly Eriksen, ecco come l'Inter può vincere

... schiererà la formazione titolare (mancano Vidal e Sanchez, entrambi squalificati, ma il secondo ... l'Inter attaccherà subito (deve vincere 2 - 0 o segnare almeno tre gol), mettendo sotto pressione sia ...

Coppa Italia, Conte: Per battere la Juve serve sfiorare la perfezione

... dall'altra una formazione eliminata in semifinale in tutte le ultime tre edizioni in cui l'ha ... Dovrà provarci senza Vidal e Sanchez, squalificati, ma con Lukaku e Hakimi in più rispetto alla sfida di ...

Tre squalificati per Bologna-Benevento: Strega, occhio ai gialli anteprima24.it Tre squalificati per Bologna-Benevento: Strega, occhio ai gialli

Il Giudice Sportivo ha fermato tre giocatori in vista di Bologna-Benevento, sfida in programma venerdì sera allo stadio Dall’Ara. Sono infatti arrivati i provvedimenti ormai annunciati nei confronti d ...

Lazio, giudice sportivo: tre sanzionati in casa biancoceleste

Con loro anche il tecnico Simone Inzaghi, al terzo provvedimento in Serie A. Per la Juventus, squalifica di due giornate per il collaboratore di Pirlo ed ex giocatore della Lazio Roberto Baronio per ...

... schiererà la formazione titolare (mancano Vidal e Sanchez, entrambi, ma il secondo ... l'Inter attaccherà subito (deve vincere 2 - 0 o segnare almenogol), mettendo sotto pressione sia ...... dall'altra una formazione eliminata in semifinale in tutte le ultimeedizioni in cui l'ha ... Dovrà provarci senza Vidal e Sanchez,, ma con Lukaku e Hakimi in più rispetto alla sfida di ...Il Giudice Sportivo ha fermato tre giocatori in vista di Bologna-Benevento, sfida in programma venerdì sera allo stadio Dall’Ara. Sono infatti arrivati i provvedimenti ormai annunciati nei confronti d ...Con loro anche il tecnico Simone Inzaghi, al terzo provvedimento in Serie A. Per la Juventus, squalifica di due giornate per il collaboratore di Pirlo ed ex giocatore della Lazio Roberto Baronio per ...