The 4400 | The CW ordina il reboot della serie e il pilot live-action di The Powerpuff Girls

The CW ha ordinato la produzione del reboot di The 4400 e la realizzazione del pilot della serie live-action ispirata a The Powerpuff Girls (Di martedì 9 febbraio 2021) The CW ha ordinato la produzione del reboot di The 4400 e la realizzazione del pilot della serie live-action ispirata a The Powerpuff Girls. The CW ha annunciato di aver ordinato la realizzazione del reboot di The 4400 e di alcuni pilot che comprendono anche la potenziale serie live-action ispirata a The Powerpuff Girls - Le Superchicche. I progetti sono stati ideati e in fase di sviluppo in vista della stagione 2021-2022 e possono contare su team completamente al femminile. The 4400 era andata n onda dal 2004 al 2007 su USA Network e ...

