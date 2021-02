Taekwondo per le spose bambine: così Maritsa aiuta le donne in Zimbabwe (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Avevo 15 anni quando una delle mie più care amiche mi ha confidato che stava per sposarsi e che il fidanzato l’aveva picchiata solo perché aveva ‘buttato via i soldi’ comprando qualche snack. Quel giorno ho deciso di insegnare il taekwondo alle altre ragazze, per aiutarle a difendersi e ad avere fiducia in se stesse. Combatto così contro i matrimoni precoci“. Natsiraishe Maritsa ha 17 anni e vive ad Harare, la capitale dello Zimbabwe. All’agenzia Dire racconta del suo progetto, Vulnerable Underaged People’s Auditorium, un’associazione composta da ragazze dai dieci anni in su, alcune delle quali anche sposate. Leggi su dire (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA – “Avevo 15 anni quando una delle mie più care amiche mi ha confidato che stava per sposarsi e che il fidanzato l’aveva picchiata solo perché aveva ‘buttato via i soldi’ comprando qualche snack. Quel giorno ho deciso di insegnare il taekwondo alle altre ragazze, per aiutarle a difendersi e ad avere fiducia in se stesse. Combatto così contro i matrimoni precoci“. Natsiraishe Maritsa ha 17 anni e vive ad Harare, la capitale dello Zimbabwe. All’agenzia Dire racconta del suo progetto, Vulnerable Underaged People’s Auditorium, un’associazione composta da ragazze dai dieci anni in su, alcune delle quali anche sposate.

