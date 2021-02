Inter : ?? Matchday ? #FiorentinaInter ?? 21^ giornata @SerieA ? 20:45 CET ??? Stadio Artemio Franchi #FORZAINTER ??? Powered… - FirenzePost : Stadio Franchi: intervento del sindaco in Consiglio comunale, partono primi interventi per il restyling - FiorentinaUno : CORRIERE DELLO SPORT-STADIO, La presentazione di Nardella sul Franchi che verrà - - Gigiluigi8 : Nardella é un'aquila. Si fanno i lavori. Quando scade il contratto d'affitto che il comune di Firenze ha fatto per… - infoitsport : Nardella: “Il Franchi sarà equivalente a uno stadio nuovo. L’obiettivo è di cominciare i lavori del restyling entro… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadio Franchi

'Abbiamo preso atto della volontà della decisione della proprietà della Fiorentina di non investire su un nuovo, sulla base di questo abbiamo deciso con umiltà di costruire in autonomia il nostro percorso. A questo proposito colgo l'occasione per ribadire la mia posizione e quella della Giunta, ......condividere con i consiglieri comunali quello che abbiamo immaginato essere il percorso che porterà l'amministrazione da ora ai prossimi anni a lavorare per un profondo restyling dello...Gaetano Castrovilli è pronto a tornare dopo la squalifica di una giornata ed il Corriere dello Sport - Stadio in prima pagina titola: "I regali di Castrovilli". Sogna di ...Comunicazione del Sindaco Nardella in Consiglio comunale sul progetto di restyling dello Stadio Franchi, la prossima settimana inizieranno gli interventi di sicurezza statica. Entro la fine del ...