Sanremo, Amadeus “Festival difficile ma dobbiamo regalare gioia” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dice il direttore di Raiuno Stefano Coletta, citando Eugenio Montale, che “a volte la vita coincide nel superamento delle difficoltà”. Se davvero è così, di vita al prossimo Festival di Sanremo ce ne sarà parecchia visto che gli ostacoli non sono mancati fin dal momento in cui se ne è iniziato a parlare e la strada che porterà alla 71° edizione della manifestazione continua a riempirsi di ostacoli. Eppure, nonostante tutto questo, Amadeus prosegue dritto per la sua strada. Consapevole della situazione (“E’ un Sanremo difficile, è inutile che io dica il contrario”) ma, anche, del fatto che uno dei compiti di chi fa il suo mestiere è quello di “sorridere e regalare spensieratezza al pubblico, come è accaduto nella notte di Capodanno”. Proseguono, dunque, i preparativi ... Leggi su ildenaro (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Dice il direttore di Raiuno Stefano Coletta, citando Eugenio Montale, che “a volte la vita coincide nel superamento delle difficoltà”. Se davvero è così, di vita al prossimodice ne sarà parecchia visto che gli ostacoli non sono mancati fin dal momento in cui se ne è iniziato a parlare e la strada che porterà alla 71° edizione della manifestazione continua a riempirsi di ostacoli. Eppure, nonostante tutto questo,prosegue dritto per la sua strada. Consapevole della situazione (“E’ un, è inutile che io dica il contrario”) ma, anche, del fatto che uno dei compiti di chi fa il suo mestiere è quello di “sorridere espensieratezza al pubblico, come è accaduto nella notte di Capodanno”. Proseguono, dunque, i preparativi ...

