Safer Internet Day | l’educazione digitale come antidoto alle insidie della Rete

Leggi su iodonna

(Di martedì 9 febbraio 2021) Usano sempre di più smartphone, tablet e pc, ma sono anche le maggiori prede, insieme agli anziani, delle trappole on line. Oggi, 9 febbraio, sull’intero territorio nazionale, si celebrerà ilDay 2021, la giornata mondiale per la sicurezza in, istituita e promossa dalla Commissione Europea.Day. Generazioni Connesse Una giornata particolarmente importante perché, con l’emergenza sanitaria, ilha inciso notevolmente sulla vita e sulle abitudini delle ragazze e dei ragazzi in tutto il mondo e, in particolare, sull’approccio al mondo virtuale e al. Secondo una ricerca realizzata per “Generazioni Connesse” tra studenti e studentesse italiani da Skuola.net, le Università di Firenze e La Sapienza di Roma, ...