Povia in lutto, è morto il papà: ‘Eri il mio mito’ (Di martedì 9 febbraio 2021) Povia dà l’ultimo saluto al padre, del quale annuncia la scomparsa. Sui social il cantautore dice addio al papà con una foto che li ritrae insieme quando il genitore era giovane e lui era solo un piccolo bambino. Povia e la frase sul gay mancato: ‘Sono andati nel panico, non mi inviteranno più’ L’addio di Povia al padre “Ciao papà, sei stato grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare” scrive l’artista, che condivide con i follower alcuni aneddoti circa la propria vita con il padre: “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto ... Leggi su tvzap.kataweb (Di martedì 9 febbraio 2021)dà l’ultimo saluto al padre, del quale annuncia la scomparsa. Sui social il cantautore dice addio alcon una foto che li ritrae insieme quando il genitore era giovane e lui era solo un piccolo bambino.e la frase sul gay mancato: ‘Sono andati nel panico, non mi inviteranno più’ L’addio dial padre “Ciao, sei stato grande. Mi hai insegnato ironia, schiettezza e voglia di fare” scrive l’artista, che condivide con i follower alcuni aneddoti circa la propria vita con il padre: “Quando ho vinto Sanremo mi hanno chiesto: ‘chi è il tuo mito?’ ho detto: ‘mio padre’. Non ti dico ‘riposa in pace’ perché dicevi che nella vita eterna non ci si riposa, si vive nella gioia e nella luce, eri troppo avanti. Sono sempre il tuo bimbo con le dita in bocca che tenevi stretto. Eri un uomo tanto ...

infoitcultura : Grave lutto per Giuseppe Povia: 'Buon paradiso papà' - infoitcultura : Povia in lutto, morto il padre: “Non ti dico riposa in pace. Eri troppo avanti” - infoitcultura : Grave lutto in famiglia per Povia: “Eri il mio mito” - infoitcultura : Lutto per Povia, è morto l’amato papà: “Non ti dico 'riposa in pace', eri troppo avanti” - infoitcultura : Grave lutto per Povia, si è spento suo padre: “Non ti dico riposa in pace” -