Piazza Vittorio | 5 sanzioni dopo controlli su degrado e norme anti Covid

Roma – Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in Piazza Vittorio Emanuele II per contrastare il degrado e verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ieri sera, i Carabinieri hanno effettuato controlli su tutta la Piazza – nei giardini pubblici e sotto i porticati – controllando in totale 48 persone, cinque delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 1700 euro. Tre persone sono state sanzionate perche' sorprese senza mascherina, una perche' trovata a bivaccare in luogo pubblico e una per ubriachezza molesta. I Carabinieri hanno anche redatto 3 ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma.

