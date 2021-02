Piazza Affari ritraccia con gli altri Listini europei (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole assieme alle altre Borse di Eurolandia, che tirano il fiato dopo un inizio di settimana piuttosto tonico. L’ottimismo sulla ripresa caratterizza ancora il sentiment delgi operatori, soprattutto dopo le rassicurazioni della BCE, ma emergono scontati realizzi, soprattutto nei settori più acquistati negli ultimi giorni. A Piazza Affari occhi puntati sulla formazione del Governo Draghi. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,211. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,50%.Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,59%, più stabile Londra, che riporta una limatura dello 0,09%, vicino alla parità anche Parigi (-0,05%). Il listino milanese continua la seduta in rosso, con il FTSE MIB ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Milano è debole assieme alle altre Borse di Eurolandia, che tirano il fiato dopo un inizio di settimana piuttosto tonico. L’ottimismo sulla ripresa caratterizza ancora il sentiment delgi operatori, soprattutto dopo le rassicurazioni della BCE, ma emergono scontati realizzi, soprattutto nei settori più acquistati negli ultimi giorni. Aocchi puntati sulla formazione del Governo Draghi. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,211. Invariato lo spread, che si posiziona a +96 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,50%.Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,59%, più stabile Londra, che riporta una limatura dello 0,09%, vicino alla parità anche Parigi (-0,05%). Il listino milanese continua la seduta in rosso, con il FTSE MIB ...

sole24ore : #Draghi trascina Piazza Affari in cima all'Europa, è la migliore della settimana con lo #spread sceso ai livelli de… - infoiteconomia : Piazza Affari prevista aprire appena sopra la parità, le Borse europee dovrebbero prendersi una pausa - Aleksandra_Geor : RT @LeFonti_Group: @elonmusk scommette sul #Bitcoin #EffettoDraghi sui mercati continua, Piazza Affari la migliore in Europa. @Twitter, con… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Il supporto politico a #Draghi sarà carburante per gli asset italiani in Borsa. Il commento di Giuseppe Sersale, strategi… - FADiodovich_IG : RT @LeFonti_Group: @elonmusk scommette sul #Bitcoin #EffettoDraghi sui mercati continua, Piazza Affari la migliore in Europa. @Twitter, con… -