Palermo, non solo Silvestri: cinque i siciliani fatali ai rosanero. I precedenti (Di martedì 9 febbraio 2021) "Da Santoro a Silvestri. siciliani fatali ai rosanero".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sull'episodio che ha deciso il match Avellino-Palermo. Quello messo a segno domenica pomeriggio da Silvestri da centrocampo, con papera di Pelagotti, è soltanto l'ultimo gol siglato da un siciliano contro i rosanero. In questa stagione, infatti, il Palermo ha subito ben cinque reti da un corregionale. E quando è accaduto, il bottino è stato di quattro sconfitte ed un pareggio.Il primo fu Santoro in occasione della prima gara contro il Teramo. Il messinese - ex calciatore della Primavera rosanero - aprì le marcature nel 2-0 che ha portato alla prima sconfitta stagionale. Poi, un ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 febbraio 2021) "Da Santoro aai".Titola così l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", che punta i riflettori sull'episodio che ha deciso il match Avellino-. Quello messo a segno domenica pomeriggio dada centrocampo, con papera di Pelagotti, è soltanto l'ultimo gol siglato da un siciliano contro i. In questa stagione, infatti, ilha subito benreti da un corregionale. E quando è accaduto, il bottino è stato di quattro sconfitte ed un pareggio.Il primo fu Santoro in occasione della prima gara contro il Teramo. Il messinese - ex calciatore della Primavera- aprì le marcature nel 2-0 che ha portato alla prima sconfitta stagionale. Poi, un ...

