Morte Maradona, altri tre indagati per omicidio colposo (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAltre tre persone sotto inchiesta per la Morte di Diego Armando Maradona. A finire nel registro degli indagati della procura di San Isidro per omicidio colposo, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Ole, due infermieri, Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, e lo psicologo Carlos Diaz che si aggiungono al dottor Leopoldo Luque Luque, medico personale dell’ex capitano di Napoli e Argentina, e alla psichiatra Augustina Cosachov. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAltre tre persone sotto inchiesta per ladi Diego Armando. A finire nel registro deglidella procura di San Isidro per, secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Ole, due infermieri, Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, e lo psicologo Carlos Diaz che si aggiungono al dottor Leopoldo Luque Luque, medico personale dell’ex capitano di Napoli e Argentina, e alla psichiatra Augustina Cosachov. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Salvato95551627 : RT @napolista: Morte #Maradona, spuntano tre nuovi imputati per omicidio colposo Si tratta di Carlos Diaz, lo psicologo che aveva in cura D… - gianfra_valenti : RT @SkySport: Morte Maradona, tre nuovi indagati per omicidio colposo - gianvitocafaro : RT @SkySport: Morte Maradona, tre nuovi indagati per omicidio colposo - SkySport : Morte Maradona, tre nuovi indagati per omicidio colposo - ItaSportPress : Morte Maradona: altre 3 persone indagate per omicidio colposo - -