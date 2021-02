Monoclonali, è subito guerra tra scienziati. Crisanti: “E’ uno spreco senza precedenti”. Galli: “Averli, da clinico, non mi fa schifo” (Di martedì 9 febbraio 2021) Monoclonali, non passa un giorno dal via libera che è subito guerra tra scienziati. Ad aprire le danze il virologo Andrea Crisanti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino per il quale sono “uno spreco di soldi senza precedenti”. E dietro si accodano altri, certi che l’autorizzazione equivalga di per sé a una corsa incontrollata agli acquisti e a una somministrazione a pioggia. Crisanti argomenta in tv, ospite di RaiUno, che “vanno bene per chi non ne ha bisogno. Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi moderati e non gravi” di Covid-19. Crisanti non spiega però che la platea è quella dei pazienti ad alto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021), non passa un giorno dal via libera che ètra. Ad aprire le danze il virologo Andrea, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova e docente di Microbiologia dell’ateneo cittadino per il quale sono “unodi soldi”. E dietro si accodano altri, certi che l’autorizzazione equivalga di per sé a una corsa incontrollata agli acquisti e a una somministrazione a pioggia.argomenta in tv, ospite di RaiUno, che “vanno bene per chi non ne ha bisogno. Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi moderati e non gravi” di Covid-19.non spiega però che la platea è quella dei pazienti ad alto ...

