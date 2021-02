Mondiali biathlon 2021, Lisa Vittozzi: “Ho lavorato bene, felice di essere schierata in ultima frazione” (Di martedì 9 febbraio 2021) Si aprono domani i Mondiali 2021 di biathlon a Pokljuka (Slovenia). Appuntamento alle 15.00 con la prima gara: ad aprire le danze del programma iridato sarà la staffetta mista, una specialità nella quale l’Italia ha ottenuto l’argento nell’ultima competizione mondiale disputata ad Anterselva. Formazione a sorpresa quella schierata da i tecnici italiani. Sarà il giovane Didier Bionaz a iniziare la prova, poi spazio a Lukas Hofer, Dorothea Wierer e, in chiusura, a Lisa Vittozzi. Proprio la sappadina del Centro Sportivo Carabinieri ha rilasciato alla vigilia dell’esordio le dichiarazioni alla FISI: “Finalmente cominciamo con la staffetta mista, anche se rispetto al passato è cambiato l’ordine di partenza, con gli uomini nelle prime due frazioni e le donne a chiudere. ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Si aprono domani idia Pokljuka (Slovenia). Appuntamento alle 15.00 con la prima gara: ad aprire le danze del programma iridato sarà la staffetta mista, una specialità nella quale l’Italia ha ottenuto l’argento nell’competizione mondiale disputata ad Anterselva. Formazione a sorpresa quellada i tecnici italiani. Sarà il giovane Didier Bionaz a iniziare la prova, poi spazio a Lukas Hofer, Dorothea Wierer e, in chiusura, a. Proprio la sappadina del Centro Sportivo Carabinieri ha rilasciato alla vigilia dell’esordio le dichiarazioni alla FISI: “Finalmente cominciamo con la staffetta mista, anche se rispetto al passato è cambiato l’ordine di partenza, con gli uomini nelle prime due frazioni e le donne a chiudere. ...

