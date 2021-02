“L’Italia che non conosci”: il video per dire no agli stereotipi sull’immigrazione (Di martedì 9 febbraio 2021) La scorsa settimana, un grave episodio di discriminazione si è verificato presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli: ad Hilarry Sedu, 34enne legale di origine nigeriana e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è stato chiesto di esibire il tesserino da avvocato e se fosse davvero laureato. Questo secondo un pregiudizio basato sul colore della pelle. È stato lo stesso avvocato a raccontare l’episodio sul suo profilo Facebook: “Tribunale per i minorenni di Napoli, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di avvocato, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato. Vi giuro che non è una barzelletta. Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perché ne vale della vita della mia ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021) La scorsa settimana, un grave episodio di discriminazione si è verificato presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli: ad Hilarry Sedu, 34enne legale di origine nigeriana e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è stato chiesto di esibire il tesserino da avvocato e se fosse davvero laureato. Questo secondo un pregiudizio basato sul colore della pelle. È stato lo stesso avvocato a raccontare l’episodio sul suo profilo Facebook: “Tribunale per i minorenni di Napoli, giunto il mio turno per la discussione di una causa, il neo magistrato onorario mi chiede di esibire il tesserino di avvocato, lo faccio. Stupita o stupida, mi chiede se sono avvocato, poi ancora, mi chiede se sono laureato. Vi giuro che non è una barzelletta. Impulsivo come sono, ero tentato di insultarla, ma ho voluto mettere avanti il bene della causa da trattare, perché ne vale della vita della mia ...

