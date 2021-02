«L’arbitro Oliver dovette trasferire la famiglia dopo che la Juve fu eliminata dal Real nel 2018»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 febbraio 2021) Il caso Mike Dean,inglese minacciato di morte per aver espulso Tomas Soucek, centrocampista del West Ham, ha scoperchiato il pentolone delle aggressioni ai direttori di gare e della “vita nella paura” che sono costretti a fare. Così la definisce Mark Clattenburg, tra i più rispettati fischietti inglesi, in una lettera aperta al Daily Mail. “L’abuso per gli arbitri diventa routine. Anche io ricevevo lettere a casa mia. Indirizzate a “Mark Clattenburg, Gosforth” e il mio postino, pensando che mi stesse facendo un favore, me le consegnava. C’erano anche minacce. ‘Farò questo e quello a te, a tua moglie, ai tuoi figli…’. Ho sempre denunciato alla polizia ma con l’anonimato nessuno è stato preso o condannato. Ora è ancora più facile per i troll, come ha scoperto Mike Dean. Ti trovano facilmente – a te o a un membro della– sui social ...