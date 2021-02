La chiave per Gattuso che si gioca tutto con Atalanta e Juventus (Di martedì 9 febbraio 2021) Gennaro Gattuso potrebbe giocarsi il suo futuro nelle prossime due sfide. Il tecnico ha la carta a sorpresa: Osimhen Il Napoli è in una fase decisiva e delicata della stagione. A Genova è tornata l’altalena di risultati. Pur giocando bene, gli uomini di Gattuso hanno perso il quarto incontro dopo due vittorie consecutive e un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 9 febbraio 2021) Gennaropotrebbersi il suo futuro nelle prossime due sfide. Il tecnico ha la carta a sorpresa: Osimhen Il Napoli è in una fase decisiva e delicata della stagione. A Genova è tornata l’altalena di risultati. Purndo bene, gli uomini dihanno perso il quarto incontro dopo due vittorie consecutive e un L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

enpaonlus : Una condivisione salva la vita: è la chiave che apre l’accesso al box, il cancello del canile, il cuore di chi adot… - pfmajorino : Mi auguro che tra le questioni enormi che staranno sul tavolo di #Draghi, tra programmi e trattative per i minister… - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Marsonet e la mano cinese dietro il golpe in Birmania - TgVerona : La Valpolicella accelera sul fronte del green e fa della sostenibilità una delle parole chiave per il futuro della… - Aringoogle : RT @ConteRetweet: Thread sui tweet cancellati di Riccardo da Vicenza, filosofo trotzkista convertito al liberismo. Organizzato per parole… -