Juve, squalifica di due turni a Baronio per insulti all’arbitro (Di martedì 9 febbraio 2021) squalifica di due giornate per Roberto Baronio, nello staff tecnico di Andrea Pirlo alla Juventus. L’ex centrocampista della Lazio è stato infatti fermato per due turni per “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”, durante la gara contro la Roma. Tra gli altri tecnici, terza L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 9 febbraio 2021)di due giornate per Roberto, nello staff tecnico di Andrea Pirlo allantus. L’ex centrocampista della Lazio è stato infatti fermato per dueper “avere, al 45° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione insultante”, durante la gara contro la Roma. Tra gli altri tecnici, terza L'articolo

sportli26181512 : #Notizie #Onefootball Juve, squalifica di due turni a Baronio per insulti all’arbitro: Squalifica di due giornate p… - HattoriHanzo81 : RT @CalcioFinanza: Juve, squalifica di due turni a Baronio per insulti all’arbitro - _Carlottamiller : RT @CalcioFinanza: Juve, squalifica di due turni a Baronio per insulti all’arbitro - MarcoR222 : RT @CalcioFinanza: Juve, squalifica di due turni a Baronio per insulti all’arbitro - BeppeMarottaMa1 : RT @CalcioFinanza: Juve, squalifica di due turni a Baronio per insulti all’arbitro -