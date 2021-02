Incubo varianti nel centro Italia: colpiti soprattutto i giovani. Ipotesi di una quarantena di 21 giorni (Di martedì 9 febbraio 2021) Fanno paura i dati sulle varianti nel centro Italia: con la presenza di focolai anche tra bambini. In alcune province di Marche e Abruzzo il 50% di contagi è dovuto al ceppo inglese. In Emilia Romagna ... Leggi su globalist (Di martedì 9 febbraio 2021) Fanno paura i dati sullenel: con la presenza di focolai anche tra bambini. In alcune province di Marche e Abruzzo il 50% di contagi è dovuto al ceppo inglese. In Emilia Romagna ...

globalistIT : - jackopj16 : RT @FraLuna1109: Quando finirà questo incubo della pandemia ? Il virus si modifica strada facendo.. i vaccini per alcune varianti non sono… - RGPMA : RT @FraLuna1109: Quando finirà questo incubo della pandemia ? Il virus si modifica strada facendo.. i vaccini per alcune varianti non sono… - ippolitipaolo74 : RT @FraLuna1109: Quando finirà questo incubo della pandemia ? Il virus si modifica strada facendo.. i vaccini per alcune varianti non sono… - NorfolkViking71 : RT @FraLuna1109: Quando finirà questo incubo della pandemia ? Il virus si modifica strada facendo.. i vaccini per alcune varianti non sono… -