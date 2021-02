Il labiale di Andrea Agnelli a fine partita | “Vaff…Parla ora…Cogl…” Il destinatario era Conte?

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sta facendo discutere la polemica traed Antonio, a quanto pare durante la semifinale di ritorno di Coppa Italia, terminata 0-0 con il conseguente passaggio del turno dei bianconeri, il tecnico dell’Inter avrebbe mostrato un dito medio alla panchina della Juve prima di rientrare negli spogliatoi per l’intervallo. A, a qualificazione raggiunta,è sceso rapidamente dalla sua postazione in tribuna ed ilverso l’allenatore pugliese è sembrato abbastanza chiaro: “Vaff… Parla ora.. Cogl…”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il presidenteAgnelli si è lasciato andare a un duro sfogo nei confronti del tecnico Antonio Conte: l'episodio dopo Juventus Inter - VIDEO'Cogl...'. Le telecamere a fine partita hanno colto, anche approfittando della mancanza della mascherina, ildiAgnelli. Mentre alle sue spalle si abbracciavano Paratici e Nedved per celebrare la qualificazione alla finale superando l'Inter, il presidente della Juventus si è lasciato andare a ...A fine partita, a qualificazione raggiunta, Andrea Agnelli è sceso rapidamente dalla sua postazione in tribuna ed il labiale verso l’allenatore pugliese è sembrato abbastanza chiaro: “Vaff… Parla ora.Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte in merito a un presunto alterco con il presidente della Juventus Andrea Agnelli al termine della semifinale di ritorno di Coppa Italia all'Allianz Stadi ...