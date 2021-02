I fatti vostri “Non voglio parlare con lei” | momenti di imbarazzo in studio e Magalli …

(Di martedì 9 febbraio 2021) Iè una trasmissione che va avanti da tantissimi anni e non conoscedi stanchezza perché la formula, ogni tanto un po’ rivista, rasserena il telespettatore che guarda da casa per quell’atmosfera così familiare che riesce a trasmettere. Giancarloda molti anni è il conduttore della trasmissione che va in onda nella fascia mattutina e quest’anno, accanto a sé ha Samantha Togni, l’insegnante di ballo che fino all’anno scorso faceva parte del cast di Ballando con le stelle, programma fortunatissimo di Rai 1 condotto dalla bravissima Milly Carlucci. Da quest’anno, la Togni ha deciso di lasciare il ruolo di ballerina e di cimentarsi in quello di coconduttrice accanto a Giancarlo. Tra i due c’è una grande sintonia e Samantha Togni non è affatto pentita della scelta ...

I fatti vostri è una trasmissione che va avanti da tantissimi anni e non conosce momenti di stanchezza perché la formula, ogni tanto un po' rivista, rasserena il telespettatore che guarda da casa per ...