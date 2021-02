G20, MEF: prima riunione dell’HLIP per la risposta globale alle pandemie (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi in video conferenza la prima riunione del Panel Indipendente di alto livello (High Level Independent Panel – HLIP) per il finanziamento di beni comuni globali per la preparazione e la risposta alle crisi pandemiche, istituito nel corso del meeting dei Deputies dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 tenutosi lo scorso 26 gennaio. È quanto si apprende da una nota del MEF. L’istituzione del Panel rappresenta il principale contributo sul tema della Salute da parte del filone Finanze della presidenza italiana del G20 e punta a studiare soluzioni e fornire raccomandazioni per rafforzare gli investimenti e mobilizzare le risorse necessarie – pubbliche e private – per la preparazione e la risposta a future pandemie. Il panel è ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – Si è tenuta oggi in video conferenza ladel Panel Indipendente di alto livello (High Level Independent Panel – HLIP) per il finanziamento di beni comuni globali per la preparazione e lacrisi pandemiche, istituito nel corso del meeting dei Deputies dei Ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche Centrali del G20 tenutosi lo scorso 26 gennaio. È quanto si apprende da una nota del MEF. L’istituzione del Panel rappresenta il principale contributo sul tema della Salute da parte del filone Finanze della presidenza italiana del G20 e punta a studiare soluzioni e fornire raccomandazioni per rafforzare gli investimenti e mobilizzare le risorse necessarie – pubbliche e private – per la preparazione e laa future. Il panel è ...

