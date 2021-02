Covid | identificata nuova mutazione di Sars Cov 2 Lo studio dell’Università di Milano

(Di martedì 9 febbraio 2021) È stataunadel virusCov 2, che potrebbe avere conseguenze sulla diffusione del virus nell’organismo umano e sulla sua evoluzione clinica, ma che non sembra avere effetto sull’efficacia dei vaccini. La scoperta, pubblicata sulla rivista Emerging Microbes & Infections, è dei ricercatoriStatale dicoordinati da Serena Delbue, Pasquale Ferrante ed Elena Pariani. A differenza delle mutazioni identificate finora e presenti nelle varianti del virus finora note, quella scoperta dal gruppo italiano non si trova sulla proteina Spike, che il virus utilizza per entrare nelle cellule, ma sulla proteina ORF-6. “Si tratta di una proteina molto piccola, che ha una funzione regolatoria nel virus, cioè non crea la sua struttura, ma agisce ...

