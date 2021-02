Coppia scomparsa a Bolzano, ritrovato secondo corpo nell’Adige (Di martedì 9 febbraio 2021) Coppia scomparsa a Bolzano, il figlio della Coppia è indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le ultime sulle indagini. Possibile svolta nell’inchiesta sulla Coppia scomparsa a Bolzano, con gli inquirenti che hanno iscritto il figlio dei due insegnanti nel registro degli indagati. Coppia scomparsa a Bolzano Il caso in questione è quello di Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi da diverse settimane. I due sono spariti nel nulla senza lasciare traccia e senza lasciare comunicazione alcuna. La procura di Bolzano ha aperto un’indagine per la scomparsa della Coppia e la possibile svolta è arrivata nella giornata del 19 gennaio, quando è ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 febbraio 2021), il figlio dellaè indagato per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Le ultime sulle indagini. Possibile svolta nell’inchiesta sulla, con gli inquirenti che hanno iscritto il figlio dei due insegnanti nel registro degli indagati.Il caso in questione è quello di Peter Neumair e Laura Perselli, scomparsi da diverse settimane. I due sono spariti nel nulla senza lasciare traccia e senza lasciare comunicazione alcuna. La procura diha aperto un’indagine per ladellae la possibile svolta è arrivata nella giornata del 19 gennaio, quando è ...

