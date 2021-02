Consultazioni, Berlusconi: “Momento grave, serve unità”. Zingaretti: “Noi e Lega alternativi”. Salvini: “Fiducia alla squadra per l’Italia” (Di martedì 9 febbraio 2021) Draghi ai partiti: “Fiscalità progressiva”. Italia Viva: “Pieno sostegno". Leu: “Si mantenga l’alleanza Pd-M5s”. Meloni, FdI, ha ribadito il no all’ex presidente della Bce, pur annunciando che il partito “sarà utile”. Lega verso il voto favorevole in Parlamento Europeo al Recovery Fund Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 9 febbraio 2021) Draghi ai partiti: “Fiscalità progressiva”. Italia Viva: “Pieno sostegno". Leu: “Si mantenga l’alleanza Pd-M5s”. Meloni, FdI, ha ribadito il no all’ex presidente della Bce, pur annunciando che il partito “sarà utile”.verso il voto favorevole in Parlamento Europeo al Recovery Fund

