Cecilia Cantarano | chi è il fidanzato? La verità sulla sua vita privata

(Di martedì 9 febbraio 2021)è diventata in poco tempo la regina indiscussa di Tik Tok in Italia: ma cosa fa la giovane star quando non è davanti alla telecamera? Tik Tok è la famossisima app che permette agli utenti di realizzare video da pochi secondi e condividerli online. Danza, musica, make-up tutorial, cucina e recitazione: su Tik L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Stasera è tra gli ospiti di Stefano De Martino su Rai Due: ci sono delle curiosità da non perdere sulla giovane tiktokerHa iniziato a incassare consensi per puro caso nella galassia del web, tra gag e scorci divertenti della sua vita quotidiana. Poi l'incredibile ascesa sui social: ecco chi è! È tra le più brillanti creator di TikTok , social network cinese in cui ha macinato consensi fino a imporsi come reginetta da milioni di follower. Chi è? Partiamo ...Cecilia Cantarano è diventata in poco tempo la regina indiscussa di Tik Tok in Italia: ma cosa fa quando non è davanti alla telecamera?Cecilia Cantarano è la giovanissima star di Tik Tok, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Non tutti conoscono questo retroscena.