Calendario Sei Nazioni 2021, seconda giornata: orari, tv, programma, quando gioca l’Italia (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Sei Nazioni 2021 di rugby è scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Il primo turno ha visto anche la clamorosa vittoria della Scozia in Inghilterra per 6-11 e la vittoria del Galles sull’Irlanda per 21-16. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio alle ore 15.15 italiane. A ruota arriverà la sfida tra le sorprese britanniche per primo turno: la Scozia ospiterà infatti il Galles alle ore 17.45 italiane. Chiusura domenica 14 con la sfida tra Irlanda e Francia alle ore 16.00 italaiane. La sfida dell’Italia verrà trasmessa in diretta tv su DMAX, quelle senza l’Italia su MotorTrend, mentre la diretta streaming in ogni caso verrà affidata a ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) Il Seidi rugby è scattato il 6 febbraio ed ha visto subito l’esordio casalingo del, che ha ospitato la Francia, vittoriosa per 10-50. Il primo turno ha visto anche la clamorosa vittoria della Scozia in Inghilterra per 6-11 e la vittoria del Galles sull’Irlanda per 21-16. Trasferta per gli azzurri alla, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio alle ore 15.15 italiane. A ruota arriverà la sfida tra le sorprese britanniche per primo turno: la Scozia ospiterà infatti il Galles alle ore 17.45 italiane. Chiusura domenica 14 con la sfida tra Irlanda e Francia alle ore 16.00 italaiane. La sfida delverrà trasmessa in diretta tv su DMAX, quelle senzasu MotorTrend, mentre la diretta streaming in ogni caso verrà affidata a ...

