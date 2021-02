“Buon compleanno Fragolina”. Laura Pausini, la figlia Paola compie 8 anni ed è un vero spettacolo: ecco come è diventata (Di martedì 9 febbraio 2021) Laura Pausini ha festeggiato gli otto anni della figlia Paola, nata l’8 febbraio 2013 dalla relazione con il suo chitarrista Paolo Carta. In questi giorni la coppia è diventata protagonista dopo le accuse lanciate da Alda D’Eusanio durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, parole che hanno portato la Pausini e Carta a sporgere querela contro la conduttrice e giornalista. “Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte”, aveva detto la D’Eusanio scatenando la reazione del web e quella di Laura Pausini e Paolo Carta. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)ha festeggiato gli ottodella, nata l’8 febbraio 2013 dalla relazione con il suo chitarrista Paolo Carta. In questi giorni la coppia èprotagonista dopo le accuse lanciate da Alda D’Eusanio durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip, parole che hanno portato lae Carta a sporgere querela contro la conduttrice e giornalista. “Che poi questa qui c’ha uno che la mena, la crocchia in una maniera. Lui è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una, pare che la crocchi di botte”, aveva detto la D’Eusanio scatenando la reazione del web e quella die Paolo Carta. “Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito ...

