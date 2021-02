(Di martedì 9 febbraio 2021) Primeda tecnico delper Massimo. Una promessa per i tifosi delusi da Auteri. ITA Sport Press.

ItaSportPress : Bari, le prima parole di Carrera e una promessa...(video) - - rep_bari : Bari, il sindaco Decaro perdona chi l'ha offeso sui social: 'Non farò querela ma contiamo fino a 10 prima di scrive… - rep_bari : Bari, il sindaco Decaro perdona chi l'ha offeso sui social: 'Non farò querela ma contiamo fino a 10 prima di scrive… - f_marcorelli : @CislPuglia @CislNazionale @CastellucciAnto @cisl_bari @CislLecce @CislTaBr @CISLFoggia @vdonno2018 Ciao Franco, ci… - Chiariello_CS : RT @pabla77: SSC Bari comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra il Sig. Gaetano Auteri. Annun… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari prima

... promossa dal Comune di- assessorato all'Urbanistica in coerenza con il percorso di ... ' Una città cambia se ogni cittadino partecipa inpersona al cambiamento - spiega il sindaco Decaro - . ...' La Casa della genitorialità, promossa per lavolta nella città di, intende sostenere i neo genitorie dopo l'arrivo del neonato rimettendo al centro l'infanzia e la genitorialità, ...Il Bari ha ufficializzato gli esoneri di allenatore e direttore sportivo. E se per Gaetano Auteri la sorte, dopo la sconfitta interna con la Viterbese sembrava ormai segnata, sorprende un po' la decis ...Carrera, nato a Pozzuolo Martesana (Milano) il 22 aprile del '64, è il 71° allenatore della storia biancorossa, lui che ha già vestito la maglia dei galletti da calciatore (dal 1986 al 1991) e con cui ...