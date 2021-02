Balotelli: “Non sono arrogante. Mi hanno creato immagine cattiva e ingiusta. Ora felice, mi manca solo l’amore…” (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Balotelli è pronto a tornare a disposizione del Monza per i prossimi impegni in Serie B. Lo ha detto lo stesso attaccante rispondendo nella notte ad alcune domande sui social attraverso le sue stories Instagram. Super Mario si è soffermato anche su altri aspetti della sua vita come il lato caratteriale e quello sentimentale.A tutto Balotellicaption id="attachment 1091467" align="alignnone" width="562" Balotelli (Instagram Balotelli)/captionParte dal calcio giocato e rispondendo ad un fan che non vede l'ora di rivederlo in campo, Balotelli ha risposto: "Quando torno? Domani (oggi ndr) a disposizione". Ma come sempre, quando si parla di Super Mario, impossibile non affrontare il tema carattere e vita privata: "Non sono arrogante", ha precisato il centravanti ... Leggi su itasportpress (Di martedì 9 febbraio 2021) Marioè pronto a tornare a disposizione del Monza per i prossimi impegni in Serie B. Lo ha detto lo stesso attaccante rispondendo nella notte ad alcune domande sui social attraverso le sue stories Instagram. Super Mario si è soffermato anche su altri aspetti della sua vita come il lato caratteriale e quello sentimentale.A tuttocaption id="attachment 1091467" align="alignnone" width="562"(Instagram)/captionParte dal calcio giocato e rispondendo ad un fan che non vede l'ora di rivederlo in campo,ha risposto: "Quando torno? Domani (oggi ndr) a disposizione". Ma come sempre, quando si parla di Super Mario, impossibile non affrontare il tema carattere e vita privata: "Non", ha precisato il centravanti ...

LegaSalvini : IL MARIO BALOTELLI CHE NON TI ASPETTI, SU SALVINI: 'SU CERTI PUNTI HA LE IDEE CHIARE E HA LE SUE RAGIONI' - ItaSportPress : Balotelli: 'Non sono arrogante. Mi hanno creato immagine cattiva e ingiusta. Ora felice, mi manca solo l'amore...'… - sowmyasofia : Brocchi: “Domani non ci sarà Boateng, Balotelli è recuperato” - patriziafrezzat : RT @Noiconsalvini: IL MARIO BALOTELLI CHE NON TI ASPETTI, SU SALVINI: 'SU CERTI PUNTI HA LE IDEE CHIARE E HA LE SUE RAGIONI' - TonusAldo : RT @LegaSalvini: IL MARIO BALOTELLI CHE NON TI ASPETTI, SU SALVINI: 'SU CERTI PUNTI HA LE IDEE CHIARE E HA LE SUE RAGIONI' -