Australian Open 2021 | Jasmine Paolini raccoglie solo due game con Pliskova

(Di martedì 9 febbraio 2021)esce di scena in meno di 50 minuti dall’. Il sorteggio di certo non aveva sorriso alla toscana, che pur aveva ben figurato nel torneo d’avvicinamento allo Slam di Melbourne. Troppa Karolinaper l’azzurra che cede con il punteggio di 6-0 6-2 al primo turno. La ceca prosegue il suo cammino, emulando quanto fatto nelle scorse ore dalle prime teste di serie come Svitolina e Kenin. Un match purtroppo mai in discussione concapace di opporre una minima resistenzanel secondo set in cui quantomeno si è sbloccata evitando il doppio 6-0. Al prossimo turnose la vedrà con la vincente tra Collins e Bogdan. SportFace.

Eurosport_IT : SOLO APPLAUSI PER JANNIK SINNER! ?????? Dopo una battaglia durata quasi 4 ore l'azzurro si arrende a Denis Shapovalov… - Eurosport_IT : ORGOGLIOSI DI TE! ?? Jannik Sinner saluta gli Australian Open al primo turno ma l'azzurro ha combattuto con voglia… - Eurosport_IT : DOPPIA GIOIA ITALIA ???? Vincono Sonego e Caruso: doppietta azzurra al secondo turno ??????? #EurosportTENNIS |… - sportli26181512 : Australian Open, i risultati di oggi: Nadal, Medvedev e Rublev al 2° turno: Rafa Nadal dimostra di aver superato i… - peterkama : Avanti Boys ?????? -

Nadal , che ha vinto l'nel 2009 e perso altre due finali, può superare i venti Slam di Roger Federer . Al 2° turno troverà uno tra lo statunitense Mmoh e il serbo Troicki. Avanti ...Seconda giornata degli, primo Slam della stagione in corso al Melbourne Park. Il torneo è visibile su Eurosport , canali 210 e 211 del bouquet Sky Sonego, prova solida contro Querrey: 7 - 5, 6 - 4, 6 - 4 ...Esordio positivo per Lorenzo Sonego agli Australian Open. L'azzurro ha liquidato in tre set (7-5, 6-4, 6-4) l'americano Querrey in poco più di due ore di gioco. Sorride anche Salvatore Caruso, sbarazz ...