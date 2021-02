Australian Open 2021 | Fognini e Berrettini da sogno | aspettando Djokovic e Thiem

(Di martedì 9 febbraio 2021) Fabioe Matteohanno lanciato dei segnali importanti, al termine del primo turno degli. I due azzurri hanno dimostrato che l’exploit in Atp Cup possa essere considerato soltanto l’inizio di una stagione ricca di colpi di scena, gioie, magari imprevisti, molto probabilmente successi.ha superato senza problemi la concorrenza di Pierre-Hugues Herbert, sconfitto in tre set mediante il punteggio di 6-4, 6-2, 6-3., invece, ha domato in tre parziali Kevin Anderson, chiudendo per 7-6(9), 7-5, 6-3. Il ligure non ha neutralizzato semplicemente un grande servitore, ma un tennista insidioso a 360°, abile a rete e potenzialmente devastante da fondocampo. Dopo l’affermazione contro la bestia nera Pablo Carreño-Busta, ...

Eurosport_IT : E ANDIAMO MATTEO!!!! ???????? Matteo #Berrettini batte Anderson 7-6 7-5 6-3 e va al 2° turno degli Australian Open!… - TennisWorldit : Australian Open, tweener e passante per il punto del torneo di Berrettini - sportface2016 : #AustralianOpen 2021: il commento sulle prestazioni degli azzurri e la preview del secondo turno - gianmilan76 : RT @Ste_Bo77: #eurosportSCI #EurosportTENNIS una delle cose positive di lavorare da casa è riuscire a seguire Australian Open e mondiali di… - GlobalShowGSRa1 : #AustralianOpen: Al 1o turno vincono #Berrettini, #Fognini, #Caruso e #Sonego -

Debutto da applausi per Fabio Fognini e Matteo Berrettini agli. Il ligure di Arma di Taggia, n.17 del ranking e 16 del seeding, ha impiegato meno di due ore per imporsi 64 62 63 sul francese Pierre - Hugues Herbert, n.84 ATP, mai affrontato prima ...Tre italiani al secondo turno dell'Atp Cup, eliminati invece Cecchinato e Seppi. Per Fabio Fognini al prossimo turno derby italiano con CarusoOk Djokovic e Serena Williams 08 Febbraio 2021. Nadal senza problemi. Esordio senza problemi anche per il numero due Rafael Nadal, che ha piegato in tre set il serbo Laslo Djere con il punteggio di 6- ...Prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open per Salvatore Caruso. Il tennista avolese ha superato al primo turno lo svizzero Henri Laaksonen (139 ATP) regolato in 3 set (6-2, 6-4, 6- ...