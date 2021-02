Addio a Franco Marini, il cordoglio della politica | Castagnetti a Tgcom24: 'Sempre dalla parte dei più deboli' | Letta: 'Grande protagonista e amico' (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci ha lasciato un 'uomo integro, forte e fedele a un Grande ideale: la libertà come presupposto della democrazia e della giustizia. Quella vera'. Così Pierluigi Castagnetti ricorda Franco Marini, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 9 febbraio 2021) Ci ha lasciato un 'uomo integro, forte e fedele a unideale: la libertà come presuppostodemocrazia egiustizia. Quella vera'. Così Pierluigiricorda, ...

davidefaraone : Addio a Franco Marini. Un grande sindacalista, un rigoroso uomo delle istituzioni, una straordinaria forza tranquil… - La7tv : #omnibus E' morto Franco #Marini, sindacalista e politico. E' stato segretario generale della #CISL, presidente del… - Agenzia_Ansa : Addio a #FrancoMarini. Segretario generale della #Cisl, poi presidente del #Senato e ministro del Lavoro - FOTO… - AlfioGiulio : RT @CislSicilia: Addio a Franco Marini, figura di riferimento per il sindacato, per le istituzioni e per il Paese. Requiescat in pace https… - zazoomblog : Addio a Franco Marini il cordoglio della politica Castagnetti a Tgcom24: Sempre dalla parte dei più deboli Letta:… -