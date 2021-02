Accoltella marito | arrestata 47enne per tentato omicidio

(Di martedì 9 febbraio 2021) Ha afferrato un coltello nel corso di una lite ed ha ferito ilal polmone. A rimanere gravemente ferito un 49enne, poi trasportato d’urgenza in ospedale. Ilnella zona di Vermicino. La chiamata ai soccorritori intorno alle 9:30 di martedì mattina da un’abitazione del VII Municipio Tuscolano. Ferito gravemente l’uomo, un 49enne italiano, è stato trasportato d’urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dove è in attesa di essere operato. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La donna, una, è statadalla Polizia del commissariato Romanina con l’accusa di. L'articolo proviene da Italia Sera.

Donna di 47 anniilnel corso di un litigio. Il drammatico episodio si è consumato in data 9 febbraio alle 9:30 in un appartamento di vicolo Passo Lombardo presso la Romanina, quartiere alla ...Catania: la gelosia per una foto trovata sul telefono A scatenare la cieca ira della donna sarebbe stata una fotografia ritrovata sul cellulare del. Non è chiaro né dato sapere la verità su ...Tentato omicidio. Con questa accusa, una donna di 47 anni, italiana, e’ stata arrestata questa mattina, in vicolo di passo lombardo, in zona Vermicino a Roma. La donna alle 9.30 circa, al termine di u ...È accaduto martedì mattina alle 9.39 in un appartamento in vicolo di Passo Lombardo. Moglie e marito era in casa, stavano discutendo, quando la lite è degenerata. La moglie, una 44enne italiana ...