Abruzzo verso la zona arancione, "variante inglese nel 50% dei casi" (Di martedì 9 febbraio 2021) PESCARA – "Le varianti hanno una presenza piuttosto importante nei contagi attuali e riguardano il 40-50% dei casi". Così all'agenzia Dire Alberto Albani, referente regionale sanitario per l'emergenza Covid-19, che abbiamo contattato per sapere qual è la situazione attuale in Abruzzo riguardo la diffusione delle nuove forme di Covid e se, come sembra, siano sempre più i bambini colpiti dal virus. Se su quest'ultimo punto, spiega Albani, "non abbiamo dati importanti o significativi in termini di ricoveri ospedalieri per cui – aggiunge – non c'è nulla al momento che faccia pensare ad una prevalenza della presenza del virus a livello dell'infanzia", sulla questione varianti la preoccupazione c'è visto che, conferma, soprattutto quella inglese si riscontra in praticamente la metà dei contagiati. Ad Albani chiediamo quindi, alla luce dei dati da cui si evince una evidente recrudescenza del virus, se è possibile saranno attuate nuove misure restrittive nei prossimi giorni. "Oggi – risponde – si è riunito il Comitato tecnico scientifico regionale e abbiamo fatto diverse valutazioni già sottoposte al presidente della Regione Marco Marsilio".

