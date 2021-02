VIDEO Super Bowl 2021, Chiefs-Bucs 9-31: highlights e sintesi. Tom Brady e compagni in trionfo. Concerto The Weeknd (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl 2021, travolgendo i Kansas City Chiefs con un roboante 31-9 nella finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Davanti ai 22.000 spettatori del Raymond James Stadium di Tampa, i padroni di casa hanno alzato al cielo il secondo Lombardy Trophy della loro storia dopo quello del 2002. Tom Brady ha trascinato in trionfo i suoi compagn di squadra, conquistando il settimo anello della sua carriera dopo i sei con i New England Patriots. Il 43enne ha aillumiinato la scena e ha stravinto lo scontro diretto con l’altro quarterback Patrick Mahomes. A decidere la contesa il micidiale doppio touchdown di Rob Gronkowski tra primo e secondo quarto, poi la marcatura pesante di Antonio Brown poco prima dell’intervallo aveva ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il, travolgendo i Kansas Citycon un roboante 31-9 nella finale della NFL, il massimo campionato statunitense di football americano. Davanti ai 22.000 spettatori del Raymond James Stadium di Tampa, i padroni di casa hanno alzato al cielo il secondo Lombardy Trophy della loro storia dopo quello del 2002. Tomha trascinato ini suoi compagn di squadra, conquistando il settimo anello della sua carriera dopo i sei con i New England Patriots. Il 43enne ha aillumiinato la scena e ha stravinto lo scontro diretto con l’altro quarterback Patrick Mahomes. A decidere la contesa il micidiale doppio touchdown di Rob Gronkowski tra primo e secondo quarto, poi la marcatura pesante di Antonio Brown poco prima dell’intervallo aveva ...

