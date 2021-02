Truffe agli anziani, tante rapine violenti: presa ‘la banda dell’abbraccio’ (Di lunedì 8 febbraio 2021) Erano responsabili di tanti casi di violenza e di Truffe agli anziani, ora donne ed uomini responsabili anche di casi efferati sono in cella. Le Truffe agli anziani sono un qualcosa di sempre molto diffuso. Le persone in terza età rappresentano un bersaglio purtroppo facile da colpire, con i malintenzionati che spesso sfruttano la solitudine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Erano responsabili di tanti casi di violenza e di, ora donne ed uomini responsabili anche di casi efferati sono in cella. Lesono un qualcosa di sempre molto diffuso. Le persone in terza età rappresentano un berso purtroppo facile da colpire, con i malintenzionati che spesso sfruttano la solitudine L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

emanuelapatti : Le truffe agli anziani sono il reato più schifoso che esista. Arrestateli tutti! #mimandaraitre - iodalmare70 : RT @GiovanniBussett: Milano capitale delle truffe agli anziani: 737 quelle denunciate in un anno - fran20042007 : RT @GiovanniBussett: Milano capitale delle truffe agli anziani: 737 quelle denunciate in un anno - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Milano capitale delle truffe agli anziani: 737 quelle denunciate in un anno - GiovanniBussett : Milano capitale delle truffe agli anziani: 737 quelle denunciate in un anno -