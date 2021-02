Traffico Roma del 08-02-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in redazione Massimo MySky migliore seppur di poco la situazione sulla tangenziale est in direzione San Giovanni si sta in coda tra Corso di Francia & via Salaria poi di seguito troviamo rallentamenti tra via delle Valli e lo svincolo per laL’Aquila sulla carreggiata interna del raccordo anulare invece abbiamo ancora coda per un incidente tra la Bufalotta e il bivio per laL’Aquila e poi percode tra Laurentina era Cristoforo Colombo code per incidente poi sulla via Pontina 3 Spinaceto e Castel di Decima direzione Pomezia altro incidente in via di Torrenova in prossimità dello svincolo per via di Tor Bella Monaca ricordiamo infine lo sciopero nazionale previsto per domani dalle 9 alle 17 del del gruppo Ferrovie dello ...