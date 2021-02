Traffico Roma del 08-02-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 febbraio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto è chiusa la tangenziale est tra Nomentana e Tiburtina verso San Giovanni per un incidente avvenuto all’interno della galleria ci sono pure a partire da Campi Sportivi incidente anche nei pressi di piazza Bologna in via Livorno all’incrocio con via Pisa e poi rallentamenti sono segnalati aNord via Cassia anche qui per incidente tra il grande raccordo anulare via Caprarola in direzione del centro città fortemente rallentato ilinvece su via della Pisana per i lavori in zona Somaini in direzione del centro terminato infine lo sciopero nazionale del trasporto pubblico in regolare servizio le linee metropolitane elisuperficie dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luceverde.it è tutto un saluto da Emanuela Castaldi A più tardi per altri ...